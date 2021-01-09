09 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı
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09 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı

09.01.2021 06:43 | Son Güncelleme: 09.01.2021 06:46
09 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı

09 Ocak 2021 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

01:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Doya Doya Moda

03:15 Doğduğun Ev Kaderindir

04:30 Doya Doya Moda

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:15 Çook Yaşa

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Sinema

09:45 Masterchef Türkiye 2020

10:15 Kırmızı Oda

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

13:00 Oynat Bakalım

13:30 Ay Lav Yu Tuu

14:15 Doya Doya Moda

15:45 Kırmızı Oda

15:45 Ailecek Şaşkınız

18:15 Recep İvedik 5

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Kırmızı Oda

Kaynak: InterSinema.com

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