09 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
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09 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

09.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 09.01.2021 06:47
09 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

09 Ocak 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

00:05 Taktik Analiz

02:00 İleri Üçlü

02:00 Stadyum

03:35 Başlama Vuruşu

05:05 Taktik Analiz

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Taktik Analiz

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Bayern Münih - Mainz

09:00 Bayern Münih - Mainz

09:15 Bundesliga

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:40 Süper Lig Goller

10:50 Takvim Yaprakları

10:55 Hava Durumu

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

11:00 İleri Üçlü

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 Spor Bülteni

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

12:55 Efsanelerin İzinde

13:00 Yüz Yüze Futbol

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Futbol Anadolu

14:00 Avrupa Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

16:25 Takvim Yaprakları

16:30 Spor Haftasonu

16:30 Spor Hafta Sonu

18:00 Spor Merkezi

18:30 Dakika Skor

18:55 İstanbulspor A.Ş. - Aydeniz Et Balıkesirspor

20:00 Spor Akşamı

20:45 Stadyum

21:00 Başlama Vuruşu

22:30 İleri Üçlü

Kaynak: InterSinema.com

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