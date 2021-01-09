09 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
09 Ocak 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
00:05 Taktik Analiz
02:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
03:35 Başlama Vuruşu
05:05 Taktik Analiz
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Taktik Analiz
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Bayern Münih - Mainz
09:00 Bayern Münih - Mainz
09:15 Bundesliga
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:40 Süper Lig Goller
10:50 Takvim Yaprakları
10:55 Hava Durumu
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
11:00 İleri Üçlü
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 Spor Bülteni
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Yüz Yüze Futbol
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Futbol Anadolu
14:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
16:25 Takvim Yaprakları
16:30 Spor Haftasonu
16:30 Spor Hafta Sonu
18:00 Spor Merkezi
18:30 Dakika Skor
18:55 İstanbulspor A.Ş. - Aydeniz Et Balıkesirspor
20:00 Spor Akşamı
20:45 Stadyum
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com