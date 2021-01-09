09 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
09 Ocak 2021 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Alp Disiplini
00:30 Haberler
00:35 Rally Raid
01:05 Kayaklı Koşu
01:05 Biatlon
02:00 Alp Disiplini
02:05 Kayakla Atlama
02:45 Kayaklı Koşu
03:30 Kayaklı Koşu
03:30 Alp Disiplini
04:00 Kayakla Atlama
04:15 Alp Disiplini
05:00 Tenis
06:30 Snooker
08:30 Tenis
10:30 Rally Raid
11:00 Kayakla Atlama
11:30 Alp Disiplini
12:05 Alp Disiplini
13:15 Biatlon
13:30 Alp Disiplini
14:45 Biatlon
14:45 Alp Disiplini
15:25 Alp Disiplini
16:15 Biatlon
17:35 Kayakla Atlama
18:10 Kayakla Atlama
19:30 Alp Disiplini
19:30 Kızak
20:00 Kızak
20:30 Biatlon
21:00 Kızak
21:30 Haberler
21:35 Kayakla Atlama
22:30 Alp Disiplini
23:30 Alp Disiplini
Kaynak: InterSinema.com