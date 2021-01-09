09 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
09 Ocak 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Lig
00:00 Sanal Direktör
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 Futbolun Şehirleri
01:30 Maç Saati
02:00 Taraftar
02:00 Maç Saati
03:00 Gamer
03:15 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:00 1. Lig
04:45 Gamer
05:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
05:45 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 Sanal Direktör
06:30 Maç Saati
07:00 Süper Lig Maç Özetleri
07:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
08:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü
08:30 Maç Saati
09:00 Futbolun Şehirleri
10:00 Taraftar
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:15 Maç Saati
11:00 Gamer
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Sanal Direktör
12:00 Süper Lig
13:00 Maç Başlıyor
13:30 DG Sivasspor - Gaziantep FK
13:30 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 DG Sivasspor - Gaziantep FK
14:30 Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri
15:00 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri
15:30 1. Lig
15:30 Maç Başlıyor
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 HK Kayserispor - Y. Malatyaspor
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 HK Kayserispor - Y. Malatyaspor
17:00 Sanal Direktör
17:00 beIN Teknik
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Gamer
19:00 Galatasaray - Gençlerbirliği
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:45 Süper Lig
20:00 Galatasaray - Gençlerbirliği
20:00 Sanal Direktör
20:45 Devre Arası
21:00 Futbolun Şehirleri
21:00 Süper Lig
22:00 Taraftar
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Süper Lig Maç Özetleri
23:00 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri
23:30 Gamer
23:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com