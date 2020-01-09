09 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı
09 Ocak 2020 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Alp Disiplini
00:30 Spor Otomobil
01:00 Wrc
01:30 Haberler
01:35 Kayaklı Koşu
01:35 Kayakla Atlama
02:00 Kayaklı Koşu
02:35 Kayakla Atlama
03:30 Kayakla Atlama
03:30 Kayaklı Koşu
04:00 Kayaklı Koşu
04:15 Kayakla Atlama
04:30 Alp Disiplini
05:00 Biatlon
05:00 Alp Disiplini
06:30 Kayakla Atlama
06:30 Biatlon
07:00 Biatlon
07:30 Olimpiyat Oyunları
08:00 Olimpiyat Oyunları
08:15 Biatlon
09:30 Kayakla Atlama
09:45 Alp Disiplini
10:30 Alp Disiplini
10:30 Kayakla Atlama
11:15 Olimpiyat Oyunları
11:30 Kayakla Atlama
12:15 Olimpiyat Oyunları
12:30 Kayakla Atlama
13:15 Alp Disiplini
13:30 Biatlon
14:00 Alp Disiplini
14:15 Biatlon
15:15 Biatlon
15:30 Alp Disiplini
16:15 Alp Disiplini
16:20 Biatlon
17:00 Alp Disiplini
18:00 Alp Disiplini
19:35 Alp Disiplini
20:00 Biatlon
20:45 Kayaklı Koşu
20:55 Haberler
21:00 Kayakla Atlama
22:00 Haberler
22:05 Alp Disiplini
22:55 Kayakla Atlama
23:45 Biatlon
23:55 Kayakla Atlama