09 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı 09 Nisan 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 02:00 Berat Kandili Özel 02:45 Sağlıklı Mutfak 03:05 Sağlıklı Mutfak 03:30 Zinde Kal 03:45 Berat Kandili Özel 04:15 Şendul Şaban 04:15 İyilik Kulübü 05:45 İncir Ağacı 06:00 İncir Ağacı 07:00 Camiden Hayata 08:00 Ferhunde Hanım ve Kızları 09:30 İyi Fikir 11:30 Kralın Kızı 13:45 Zinde Kal 14:45 Sağlıklı Mutfak 15:45 Uzaktan Erişim 17:15 Şendul Şaban 17:15 İnatçı 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Benim Adım Melek 20:00 Ev Yapımı 22:30 Benim Adım Melek 22:30 Uzaktan Erişim 23:30 Benim Adım Melek 23:55 Kalk Gidelim Kaynak: InterSinema.com