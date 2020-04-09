09 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
09 Nisan 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:00 Berat Kandili Özel
02:45 Sağlıklı Mutfak
03:05 Sağlıklı Mutfak
03:30 Zinde Kal
03:45 Berat Kandili Özel
04:15 Şendul Şaban
04:15 İyilik Kulübü
05:45 İncir Ağacı
06:00 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
08:00 Ferhunde Hanım ve Kızları
09:30 İyi Fikir
11:30 Kralın Kızı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:15 Şendul Şaban
17:15 İnatçı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
20:00 Ev Yapımı
22:30 Benim Adım Melek
22:30 Uzaktan Erişim
23:30 Benim Adım Melek
23:55 Kalk Gidelim
Kaynak: InterSinema.com