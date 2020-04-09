09 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı 09 Nisan 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 01:15 Valerian Ve Bin Gezegen İmparatorluğu 01:30 Dudullu Postası 02:45 Gelinim Mutfakta 03:00 Gelinim Mutfakta 05:40 Akasya Durağı 06:15 Yabancı Damat 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 10:45 Aşk-ı Memnu 12:30 Gelinim Mutfakta 16:15 Arka Sokaklar 19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber 20:00 Valerian Ve Bin Gezegen İmparatorluğu 20:00 Dudullu Postası 21:45 Hayat Tamircisi 22:45 Valerian Ve Bin Gezegen İmparatorluğu 23:30 Hayat Tamircisi Kaynak: InterSinema.com