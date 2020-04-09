09 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı 09 Nisan 2020 Perşembe günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 01:00 Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel 01:00 Zümrüdüanka 01:00 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn 02:00 Zümrüdüanka 02:30 Temizlik Benim İşim 03:15 Temizlik Benim İşim 04:30 Zuhal Topal’la Sofrada 05:00 Zuhal Topal’la Sofrada 06:00 Bana Sevmeyi Anlat 07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 Memet Özer ile Mutfakta 13:00 25 Litre 14:00 Temizlik Benim İşim 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada 19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber 20:30 Organik Aşk 20:30 Mucize Doktor 22:45 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn 23:30 Yasak Elma 23:30 Tolgshow Kaynak: InterSinema.com