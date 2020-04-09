09 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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beIN, TV

09 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

09 Nisan 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

09.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 06:45
09 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 İyi Akşamlar İstanbul

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:45 Süper Lig Kısa Özet

04:00 beIN Manşet

04:00 Maç Saati

05:00 İyi Akşamlar İstanbul

05:45 Süper Ligin Gol Kralları

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

11:00 İyi Akşamlar İstanbul

12:00 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

14:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:30 beIN Wellness

14:30 Taraftar

15:30 Maç Saati

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Futbolun Şehirleri

19:00 beIN Wellness

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 beIN Manşet

22:00 Maç Saati

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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Manşet

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