09 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı
09 Mayıs 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:00 Rüya Makamı
02:35 Sahur Bereketi
04:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:00 Elimi Bırakma
08:10 Kuşlarla Yolculuk
08:40 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:05 Şehirden Uzakta
14:15 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu Hikayeler
16:00 Tozkoparan İskender
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Teşkilat
Kaynak: InterSinema.com