09 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
09 Mayıs 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:15 Teknik Analiz
05:45 Süper Lig Özetler
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Euro 2020 Magazin
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Stadyum
09:10 Almanya Bundesliga Özetler
09:25 Hava Durumu
09:30 Olimpiyat Ateşi
10:25 Takvim Yaprakları
10:30 Teknik Analiz
11:40 TFF 1. Lig Özetler
11:50 Takvim Yaprakları
12:00 Spor Bülteni
12:45 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Hafta Sonu
14:50 Takvim Yaprakları
15:00 Spor Bülteni
15:50 Spor Kitaplığı
16:00 Hedef Süper Lig
17:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşmaları (Dönüşümlü Yayın)
20:00 Hedef Süper Lig
20:25 Menemenspor A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş.
22:30 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com