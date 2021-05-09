09 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı
09 Mayıs 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
02:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
04:20 Güzel Köylü
07:00 Medcezir
09:30 Cocomelon
10:00 Son Hava Bükücü
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 En Güzel Bölüm
13:15 Kağıt Ev
17:45 Bekir Köse ile İftara Doğru
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
Kaynak: InterSinema.com