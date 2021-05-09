09 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı
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09 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı

09 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

09 Mayıs 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

04:20 Güzel Köylü

07:00 Medcezir

09:30 Cocomelon

10:00 Son Hava Bükücü

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 En Güzel Bölüm

13:15 Kağıt Ev

17:45 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

Kaynak: InterSinema.com

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