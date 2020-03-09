09 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trt, TV

09 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

09 Mart 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

09.03.2020 06:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 06:46
09 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:50 Stadyum

02:00 Stadyum

04:15 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

04:45 Crystal Palace - Watford

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:00 İlk Baskı

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:20 İngiltere Premier Lig Özetler

08:45 La Liga Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

09:55 Spor Kitaplığı

10:00 Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:15 İngiltere Premier Lig Özetler

10:35 Sporcu Vizesi

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:00 Spor Manşet

11:55 Spor Kitaplığı

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:20 TFF 1. Lig Özetler

12:50 Spor Atlası

13:00 Spor Bülteni

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 Spor Bülteni

14:25 Afjet Afyonspor - Tarsus İdman Yurdu

15:15 Süper Lig Özetler

15:30 Afjet Afyonspor - Tarsus İdman Yurdu

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

16:30 Spor Bülteni

17:00 Spor Hafta Sonu

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

19:00 Dakika Skor

19:55 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol

20:45 Süper Lig Özetler

20:45 Stadyum

21:00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol

21:45 Stadyum

23:30 90'dan Sonra

23:55 Teknik Analiz

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: InterSinema.com

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