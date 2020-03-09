09 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı 09 Mart 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:50 Stadyum 02:00 Stadyum 04:15 Süper Lig Özetler 04:30 TFF 1. Lig Özetler 04:45 Crystal Palace - Watford 05:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Süper Lig Özetler 07:00 İlk Baskı 07:20 TFF 1. Lig Özetler 07:35 Almanya Bundesliga Özetler 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 Süper Lig Özetler 08:20 İngiltere Premier Lig Özetler 08:45 La Liga Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:55 Hava Durumu 09:55 Spor Kitaplığı 10:00 Süper Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:15 İngiltere Premier Lig Özetler 10:35 Sporcu Vizesi 11:00 Olimpiyat Ateşi 11:00 Spor Manşet 11:55 Spor Kitaplığı 12:00 Avrupa Stüdyosu 12:20 TFF 1. Lig Özetler 12:50 Spor Atlası 13:00 Spor Bülteni 14:00 Spor Stüdyosu 14:00 Spor Bülteni 14:25 Afjet Afyonspor - Tarsus İdman Yurdu 15:15 Süper Lig Özetler 15:30 Afjet Afyonspor - Tarsus İdman Yurdu 15:30 Spor Bülteni 16:00 Gündem Futbol 16:30 Spor Bülteni 17:00 Spor Hafta Sonu 17:00 Spor Akşamı 18:00 Spor Merkezi 19:00 Dakika Skor 19:55 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol 20:45 Süper Lig Özetler 20:45 Stadyum 21:00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol 21:45 Stadyum 23:30 90'dan Sonra 23:55 Teknik Analiz Kaynak: InterSinema.com