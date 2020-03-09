09 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı
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İstanbul, Kanal D, TV

09 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

09 Mart 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

09.03.2020 06:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 06:46
09 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:00 Zalim İstanbul

02:00 Kuzey Güney

03:30 Kuzey Güney

04:00 5N 1K

04:45 Tatlı İntikam

05:00 Müzik Arası

06:30 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Afili Aşk

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Zalim İstanbul

23:15 Hizmetçiler

Kaynak: InterSinema.com

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