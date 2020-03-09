09 Mart 2020 Fox Yayın Akışı
09 Mart 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
09.03.2020 06:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 06:46
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Öğretmen
02:45 Aşk Yeniden
04:00 Kadın
06:00 Zümrüdüanka
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Mucize Doktor
12:15 Hayat Sevince Güzel
13:30 Benden Söylemesi
13:45 Temizlik Benim İşim
15:30 Zümrüdüanka
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
20:00 Yasak Elma
Kaynak: InterSinema.com