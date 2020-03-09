09 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 09 Mart 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:15 Maç Saati 01:15 Süper Lig Maç Sonu 01:15 Maç Sonu 01:45 Futbolun Şehirleri 02:00 Maç Sonu 03:30 Maç Saati 04:30 Maç Saati 05:15 Maç Sonu 06:00 Maç Saati 06:15 UEFA Şampiyonlar Ligi 06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 07:15 Özel Röportaj 07:45 Maç Saati 08:45 Maç Saati 09:30 Maç Sonu 09:45 Süper Lig Maç Sonu 12:00 Futbolun Şehirleri 12:30 Maç Saati 13:05 Maç Başlıyor 13:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor 13:45 Maç Saati 13:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri 14:15 Devre Arası 14:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor 14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 15:00 Süper Lig Maç Sonu 15:30 Maç Sonu 16:00 UEFA Avrupa Ligi 17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 17:30 Dünden Bugüne 18:00 Maç Önü 18:00 beIN Manşet 19:00 Maç Önü 19:00 Süper Lig Maç Önü 19:00 DG Sivasspor - Galatasaray 19:45 Devre Arası 20:00 DG Sivasspor - Galatasaray 20:00 Gençlerbirliği - FTA Antalyaspor 20:45 Süper Lig Devre Arası 21:00 Gençlerbirliği - FTA Antalyaspor 21:00 Maç Sonu 21:15 Devre Arası 22:00 Maç Sonu 22:15 Süper Lig Maç Sonu 23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 23:30 STSL Maç Özetleri 23:30 Maç Saati Kaynak: InterSinema.com