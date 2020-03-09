09 Mart 2020 Atv Yayın Akışı 09 Mart 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Arabulucu 02:35 Arabulucu 03:00 Killing Salazar 05:00 Kara Ekmek 07:30 atv’de Hafta Sonu 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 11:15 Dizi TV 12:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 15:45 Kuruluş Osman 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Gel Dese Aşk 23:15 Gel Dese Aşk Kaynak: InterSinema.com