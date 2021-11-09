09 Kasım 2021 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Motor Sporları

01:00 New York Maratonu

02:30 Touring Car Racing

03:15 Touring Car Racing

04:00 Snooker: İngiltere Açık

06:00 Alp Disiplini Dünya Kupası

07:00 Kayakla Uçma Dünya Şampiyonası

08:00 Touring Car Racing

09:30 Snooker: İngiltere Açık

11:30 Boks: Aiba Dünya Şamp.

13:00 Kayakla Uçma Dünya Şampiyonası

13:30 Hall Of Fame Nagano 1998

14:30 Kros Bisikleti: Avrupa Şamp.

15:30 Kros Bisikleti: Avrupa Şamp.

16:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

17:15 Kayakla Uçma Dünya Şampiyonası

18:00 Hall Of Fame Nagano 1998

19:00 Haberler

19:05 Taking Refuge

20:50 Haberler

20:55 Sport Talks

21:05 Pist Bisikleti Şamp. Ligi

22:05 Kros Bisikleti: Avrupa Şamp.

23:00 Haberler

23:05 Kros Bisikleti: Avrupa Şamp.

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet