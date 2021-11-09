09 Kasım 2021 Eurosport Yayın Akışı
09 Kasım 2021 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Motor Sporları
01:00 New York Maratonu
02:30 Touring Car Racing
03:15 Touring Car Racing
04:00 Snooker: İngiltere Açık
06:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
07:00 Kayakla Uçma Dünya Şampiyonası
08:00 Touring Car Racing
09:30 Snooker: İngiltere Açık
11:30 Boks: Aiba Dünya Şamp.
13:00 Kayakla Uçma Dünya Şampiyonası
13:30 Hall Of Fame Nagano 1998
14:30 Kros Bisikleti: Avrupa Şamp.
15:30 Kros Bisikleti: Avrupa Şamp.
16:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
17:15 Kayakla Uçma Dünya Şampiyonası
18:00 Hall Of Fame Nagano 1998
19:00 Haberler
19:05 Taking Refuge
20:50 Haberler
20:55 Sport Talks
21:05 Pist Bisikleti Şamp. Ligi
22:05 Kros Bisikleti: Avrupa Şamp.
23:00 Haberler
23:05 Kros Bisikleti: Avrupa Şamp.