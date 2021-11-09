09 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Fenerbahçe - Y. Kayserispor

02:45 V. Karagümrük - Galatasaray

04:30 Göztepe - İH Konyaspor

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Yeni Gün

09:00 A. Demirspor - A. Hatayspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 ÖK Y. Malatyaspor - M.Başakşehir

12:45 Süper Lig Haftanın Golleri

13:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

14:30 500 Great Goals Show

15:00 500 Great Goals Show

15:30 Football's Greatest

16:00 DG Sivasspor - G. Giresunspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Taraftar

19:00 Futbolun Şehirleri

20:00 Süper Hikayem

21:00 Beın Teknik

22:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

#Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın olası bir ayrılığının ardından kimi görmek istersiniz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

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