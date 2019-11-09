09 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı
09 Kasım 2019 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Aileler Yarışıyor
03:00 1'de Bugün
03:10 İncir Ağacı
04:00 Seksenler
04:50 Ömür Dediğin
05:20 6 Mantı
06:15 Beni Böyle Sev
08:45 1'de Bugün
08:55 Şampiyon
09:25 1'de Bugün
09:35 Aileler Yarışıyor
11:35 Şampiyon
12:20 Elimi Bırakma
15:10 1'de Bugün
15:20 Elimi Bırakma
15:40 Payitaht Abdülhamid
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim