09 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı

09.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Aileler Yarışıyor

03:00 1'de Bugün

03:10 İncir Ağacı

04:00 Seksenler

04:50 Ömür Dediğin

05:20 6 Mantı

06:15 Beni Böyle Sev

08:45 1'de Bugün

08:55 Şampiyon

09:25 1'de Bugün

09:35 Aileler Yarışıyor

11:35 Şampiyon

12:20 Elimi Bırakma

15:10 1'de Bugün

15:20 Elimi Bırakma

15:40 Payitaht Abdülhamid

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

Kaynak: InterSinema.com