09 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı
09 Kasım 2019 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 İleri Üçlü
02:00 Lig Raporu
02:30 Stadyum
04:45 İleri Üçlü
06:15 Spor Atlası
06:25 A Milli Futbol Takımı Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 A Milli Futbol Takımı Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Olimpiyat Yıldızları
08:25 Lig Raporu
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:55 Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka
13:45 Süper Lig Özetler
14:00 Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka
14:40 Spor Haftasonu
16:00 Spor Bülteni
16:30 Avrupa Stüdyosu
17:50 Southampton – Everton
18:45 Almanya Bundesliga Özetler
19:00 Southampton – Everton
20:00 Dakika Skor
21:45 Stadyum
23:30 Teknik Analiz