09 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

09.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 İleri Üçlü

02:00 Lig Raporu

02:30 Stadyum

04:45 İleri Üçlü

06:15 Spor Atlası

06:25 A Milli Futbol Takımı Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:05 TFF 1. Lig Özetler

07:10 A Milli Futbol Takımı Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:05 TFF 1. Lig Özetler

08:10 Olimpiyat Yıldızları

08:25 Lig Raporu

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Bülteni

10:00 Süper Spor

10:25 Salto

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Ajans Saati

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:55 Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka

13:45 Süper Lig Özetler

14:00 Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka

14:40 Spor Haftasonu

16:00 Spor Bülteni

16:30 Avrupa Stüdyosu

17:50 Southampton – Everton

18:45 Almanya Bundesliga Özetler

19:00 Southampton – Everton

20:00 Dakika Skor

21:45 Stadyum

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com