09 Kasım 2019 Show Yayın Akışı

09.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 06:45

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:05 Aşk Ağlatır

01:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

03:45 Kuaförüm Sensin

04:00 Kuaförüm Sensin

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Evrim Akın ile Ev Kuşu

14:15 Emine

16:15 Beyoğlu Güzeli

16:30 Emine

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

Kaynak: InterSinema.com