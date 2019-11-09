09 Kasım 2019 Cnn Türk Yayın Akışı

09.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 06:45

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

00:00 Gece Haberleri

01:00 Gece Haberleri

01:15 Gündem Özel

04:00 Gece Haberleri

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

09:00 Sağlık Kontrolü

10:00 Hafta Sonu

11:00 Haber

11:20 Teknoloji Her Yerde

12:00 Haber

12:40 Spor

13:00 Haber

14:00 Haber

14:20 Doğanın Tadı

15:00 Haber

16:00 Haber

17:00 Haber

17:40 Spor

18:00 5N1K

21:00 CNN TÜRK Masası

Kaynak: InterSinema.com