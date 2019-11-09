09 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
09 Kasım 2019 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Futbolun Şehirleri
00:45 Özel Röportaj
01:00 Maç Sonu
02:30 Dünden Bugüne
03:00 Taraftar
03:30 Maç Saati
05:30 Maç Sonu
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Maç Sonu
12:00 Taraftar
12:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
12:30 Dünden Bugüne
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
14:00 Futbolun Şehirleri
14:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
15:00 Süper Lig Maç Özetleri
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
16:00 Maç Önü
17:30 DG Sivasspor - İH Konyaspor
18:15 Devre Arası
18:30 DG Sivasspor - İH Konyaspor
19:30 Maç Önü
20:00 Devre Arası
20:00 Gaziantep FK - Galatasaray
21:00 Gaziantep FK - Galatasaray
21:15 Devre Arası
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 Maç Sonu
23:30 Taraftar
23:45 Maç Sonu