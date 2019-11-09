09 Kasım 2019 Atv Yayın Akışı

09.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel

01:35 Kanatsız Kuşlar

04:30 Kara Para Aşk

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Kimse Bilmez

13:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

16:00 Hercai

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kaynak: InterSinema.com