09 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 09 Haziran 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 İngiltere Premier Lig Goller 00:55 Efsanelerin İzinde 01:00 Brezilya - Almanya 02:15 Spor Artı 02:40 Süper Lig Goller 03:00 Stadyum 05:00 Galatasaray - Fenerbahçe 05:40 Trabzonspor Goller 05:55 Takvim Yaprakları 06:00 Almanya'dan Futbol 06:25 Süper Lig Özetler 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Lig Hatırası 88 - 89 07:25 İngiltere Premier Lig Özetler 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:15 Süper Lig Özetler 09:50 Efsanelerin İzinde 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 12:15 Süper Lig Özetler 12:15 Bundesliga 12:45 İngiltere Premier Lig Goller 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 14:00 Gündem Futbol 17:00 Ustalara Saygı 17:30 Lig Hatırası 88 - 89 17:30 Lig Hatırası88 - 89 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:00 Spor Merkezi 19:30 Geri Sayım 20:00 Chelsea - Liverpool 20:00 Almanya - Fransa 21:45 İngiltere Premier Lig Goller 22:00 Almanya'dan Futbol 22:00 Aktüel Futbol 23:00 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com