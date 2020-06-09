09 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
09 Haziran 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:55 Efsanelerin İzinde
01:00 Brezilya - Almanya
02:15 Spor Artı
02:40 Süper Lig Goller
03:00 Stadyum
05:00 Galatasaray - Fenerbahçe
05:40 Trabzonspor Goller
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Almanya'dan Futbol
06:25 Süper Lig Özetler
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Lig Hatırası 88 - 89
07:25 İngiltere Premier Lig Özetler
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Efsanelerin İzinde
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 Süper Lig Özetler
12:15 Bundesliga
12:45 İngiltere Premier Lig Goller
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Gündem Futbol
17:00 Ustalara Saygı
17:30 Lig Hatırası 88 - 89
17:30 Lig Hatırası88 - 89
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
19:30 Geri Sayım
20:00 Chelsea - Liverpool
20:00 Almanya - Fransa
21:45 İngiltere Premier Lig Goller
22:00 Almanya'dan Futbol
22:00 Aktüel Futbol
23:00 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com