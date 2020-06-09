09 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
09 Haziran 2020 Salı günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 25 Litre
00:45 İlk Buluşma
01:10 Güler Misin Ağlar Mısın?
01:45 Zuhal Topal’la Sofrada
02:00 Zuhal Topal’la Sofrada
03:00 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn
04:15 Şevkat Yerimdar
04:30 Kadın
06:00 Aşk Yeniden
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Kocamın Ailesi
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:30 Yaparsın Aşkım
20:30 Petrol Kralları
22:30 Yanlış Anlama
Kaynak: InterSinema.com