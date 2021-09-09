09 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
09 Eylül 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Hollanda - Türkiye
03:45 % 100 Futbol
05:00 Spor Artı
06:00 FIFA Magazin
06:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:35 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
14:00 TBMM-TV
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:55 Finlandiya - Türkiye
22:00 Futbol Aklı
23:30 Transfer Gündemi
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com