09 Eylül 2021 Tarihli Meclis Gündemi
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09 Eylül 2021 Tarihli Meclis Gündemi

09 Eylül 2021 Tarihli Meclis Gündemi
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Eylül Ayı Meclis Toplantısı 09 Eylül 2021 Perşembe günü saat 14: 00'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup;

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Eylül Ayı Meclis Toplantısı 09 Eylül 2021 Perşembe günü saat 14: 00'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olup; 09 Eylül 2021 meclis toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 09 Eylül 2021 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Meclis Üyelerine Davet Metni İçin Tıklayınız. 09 Eylül 2021 Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Halka Duyurusu Metni için Tıklayınız. Gündem için Tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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09 Eylül 2021 Tarihli Meclis Gündemi - Haberler
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