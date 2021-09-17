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09 Eylül 2021 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısına ait Karar ve Karar Özetleri

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09 Eylül 2021 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısına ait Karar ve Karar Özetleri

T. C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIYazı İşleri ve Kararlar Dairesi BaşkanlığıSayı : E-­26219312-­105. 04­-50276 17. 09. 2021Konu : Meclis Karar Özetleri İlanıDUYURUMuğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09 Eylül 2021 Perşembe günü saat 14.

T. C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-­26219312-­105. 04­-50276 17. 09. 2021

Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı

DUYURU

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09 Eylül 2021 Perşembe günü saat 14. 00'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapılan 2021 yılı Eylül Ayı Toplantısında alınan ve 15. 09. 2021 tarihinde kesinleşen 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 nolu Meclis Kararları'na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.

Dr. Osman GÜRÜN

Büyükşehir Belediye Başkanı

Ek : 197 no'dan 218 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (6 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.

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Haber: 09 Eylül 2021 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısına ait Karar ve Karar Özetleri - Haberler
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