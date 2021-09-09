09 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
09 Eylül 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
02:00 beIN Teknik
03:00 Süper Lig Haftası
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Süper Lig Yolu
05:30 Sporun Mabetleri
06:00 Taraftar
07:00 Yeni Gün
09:00 Maç Saati
11:00 beIN Manşet
12:30 Nostalji Maçlar: Galatasaray - Malatyaspor
13:45 Süper Lig Maç Özetleri
14:30 Arşiv Süper Lig
15:00 Arşiv Süper Lig
16:00 Maç Saati
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Farklı Açı
20:00 Kaleci ve Golcü
21:00 Kuşak Çatışması
22:00 Süper Hikayem
23:00 Sporun Mabetleri
23:30 İstatistik Bankası
Kaynak: InterSinema.com