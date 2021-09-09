09 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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09 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

09 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

09 Eylül 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

02:00 beIN Teknik

03:00 Süper Lig Haftası

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Süper Lig Yolu

05:30 Sporun Mabetleri

06:00 Taraftar

07:00 Yeni Gün

09:00 Maç Saati

11:00 beIN Manşet

12:30 Nostalji Maçlar: Galatasaray - Malatyaspor

13:45 Süper Lig Maç Özetleri

14:30 Arşiv Süper Lig

15:00 Arşiv Süper Lig

16:00 Maç Saati

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Farklı Açı

20:00 Kaleci ve Golcü

21:00 Kuşak Çatışması

22:00 Süper Hikayem

23:00 Sporun Mabetleri

23:30 İstatistik Bankası

Kaynak: InterSinema.com

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