09 Eylül 2020 Star Yayın Akışı 09 Eylül 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Menajerimi Ara 00:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 02:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 03:00 Dizi 03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 04:45 Erkenci Kuş 05:00 Erkenci Kuş 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:30 Erkenci Kuş 18:45 Star Haber 20:00 Menajerimi Ara 20:00 Dizi 20:00 Sefirin Kızı 23:30 Jurassic Galaxy Kaynak: InterSinema.com