09 Eylül 2020 Star Yayın Akışı
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09 Eylül 2020 Star Yayın Akışı

09 Eylül 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

09 Eylül 2020 Star Yayın Akışı
09.09.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.09.2020 06:47

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Menajerimi Ara

00:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

02:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

03:00 Dizi

03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

04:45 Erkenci Kuş

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Erkenci Kuş

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

20:00 Dizi

20:00 Sefirin Kızı

23:30 Jurassic Galaxy

Kaynak: InterSinema.com

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