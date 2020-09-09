09 Eylül 2020 Kanal d Yayın Akışı 09 Eylül 2020 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:30 Yeni Hayat 02:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün 04:30 Akasya Durağı 05:00 Akasya Durağı 07:00 İkizler Memo-Can 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Sihirli Annem 12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Hekimoğlu 20:00 Uzaydan Gelen Fırtına 22:15 Çarkıfelek 23:45 Yeni Hayat Kaynak: InterSinema.com