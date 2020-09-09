09 Eylül 2020 Fox Yayın Akışı 09 Eylül 2020 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:15 Baraj 00:15 Sen Çal Kapımı 02:30 Zuhal Topal’la Sofrada 03:00 Zuhal Topal’la Sofrada 04:30 Temizlik Benim İşim 06:00 Hayat Sevince Güzel 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:45 Zümrüdüanka 13:45 Temizlik Benim İşim 15:45 Zuhal Topal’la Sofrada 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 20:00 Baraj 20:00 Sen Çal Kapımı Kaynak: InterSinema.com