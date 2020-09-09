09 Eylül 2020 Fox Yayın Akışı
09 Eylül 2020 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
09.09.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.09.2020 06:47
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Baraj
00:15 Sen Çal Kapımı
02:30 Zuhal Topal’la Sofrada
03:00 Zuhal Topal’la Sofrada
04:30 Temizlik Benim İşim
06:00 Hayat Sevince Güzel
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Zümrüdüanka
13:45 Temizlik Benim İşim
15:45 Zuhal Topal’la Sofrada
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
20:00 Sen Çal Kapımı
Kaynak: InterSinema.com