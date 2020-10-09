09 Ekim Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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09 Ekim Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

09.10.2020 02:57 | Son Güncelleme: 09.10.2020 03:05
09 Ekim Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

09 Ekim Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 09 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 09 Ekim Cuma Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 09 Ekim Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Avcılar

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, CİVA, KAPTAN, KARACAOĞLAN sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2713600

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk/ ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, MEKTEP, TOKER KARDEŞLER sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2712352

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜVERCİN sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2713604

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CEMİL MERİÇ, KAMP, KİRAZ, MEKTEP, TOKER KARDEŞLER, URAN, YASA, ŞELALE sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2714644

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, KANDİL, MENEKŞE, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 09/10/2020 09:00:00 - 09/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2706859

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah AZİM, BARIŞ, CANDAN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIKADIN, HACIŞERİF, HANDAN, HANEDAN, HAZİNE, MÜRVET, NALAN, RIZABEY, SAVAŞ, TÜRKMEN, YÖRE, ÇEVRE, İNCİ, İPEK, ŞEH.J.ER A.KÜRŞAT KEKLİK, ŞEHİT SERHAT ÖNDER sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY sk/ MARMARA mah AVRASYA sk bölgelerinde 09/10/2020 09:30:00 - 09/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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