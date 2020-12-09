09 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
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09 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

09.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.12.2020 06:47
09 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

09 Aralık 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

00:30 Spor Artı

00:30 Teknik Analiz

02:00 Avrupa'dan Futbol

02:00 Stadyum

03:25 Süper Lig Özetler

04:00 Almanya Bundesliga Özetler

04:20 İngiltere Premier Lig Özetler

04:35 Taktik Analiz

04:50 Takvim Yaprakları

04:55 Futbol Anadolu

05:30 Teknik Analiz

06:30 TFF 1. Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 Süper Lig Goller

09:20 TFF 1. Lig Özetler

09:25 İngiltere Premier Lig Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 TBMM-TV

13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Ankara Keçiörengücü - Gire

13:25 Ankara Keçiörengücü - Giresunspor

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 TBMM-TV

15:30 Spor Bülteni

15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adana Demirspor - Altınord

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:55 Yılport Samsunspor - Menemen Spor

18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Altay - Ankaraspor

18:55 Altay - Ankaraspor

19:30 Dakika Skor

21:00 Futbol Aklı

21:00 Futbol Anadolu

21:30 Stadyum

22:30 Aktüel Futbol

23:05 Avrupa'dan Futbol

Kaynak: InterSinema.com

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