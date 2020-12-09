09 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
09 Aralık 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Taktik Analiz
00:30 Spor Artı
00:30 Teknik Analiz
02:00 Avrupa'dan Futbol
02:00 Stadyum
03:25 Süper Lig Özetler
04:00 Almanya Bundesliga Özetler
04:20 İngiltere Premier Lig Özetler
04:35 Taktik Analiz
04:50 Takvim Yaprakları
04:55 Futbol Anadolu
05:30 Teknik Analiz
06:30 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 Süper Lig Goller
09:20 TFF 1. Lig Özetler
09:25 İngiltere Premier Lig Özetler
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 TBMM-TV
13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Ankara Keçiörengücü - Gire
13:25 Ankara Keçiörengücü - Giresunspor
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adana Demirspor - Altınord
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:55 Yılport Samsunspor - Menemen Spor
18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Altay - Ankaraspor
18:55 Altay - Ankaraspor
19:30 Dakika Skor
21:00 Futbol Aklı
21:00 Futbol Anadolu
21:30 Stadyum
22:30 Aktüel Futbol
23:05 Avrupa'dan Futbol
Kaynak: InterSinema.com