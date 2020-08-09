09 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı 09 Ağustos 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:45 Rocky 01:00 Çok Akustik 02:00 Siyah Beyaz Aşk 03:00 Siyah Beyaz Aşk 04:00 Müzik Arası 05:00 Akasya Durağı 05:15 Yabancı Damat 07:00 Ankara'nın Dikmeni 09:45 Magazin D Cumartesi 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Harry Potter Ve Felsefe Taşı 13:00 Çatı Katı Aşk 16:00 Iron Man 16:00 Çatı Katı Aşk 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Harry Potter Ve Felsefe Taşı 20:00 Uzak Ara Eğlence 22:15 Ödül Senin 23:15 Çok Akustik Kaynak: InterSinema.com