09 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
09 Ağustos 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
09.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.08.2020 07:04
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Rocky
01:00 Çok Akustik
02:00 Siyah Beyaz Aşk
03:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
05:00 Akasya Durağı
05:15 Yabancı Damat
07:00 Ankara'nın Dikmeni
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Harry Potter Ve Felsefe Taşı
13:00 Çatı Katı Aşk
16:00 Iron Man
16:00 Çatı Katı Aşk
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter Ve Felsefe Taşı
20:00 Uzak Ara Eğlence
22:15 Ödül Senin
23:15 Çok Akustik
Kaynak: InterSinema.com