09 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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09 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

09 Ağustos 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

09 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
09.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.08.2020 06:47

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

00:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

01:30 Transfer

02:30 Süper Lig'in Sezonun Genç Parlayan Futbolcuları

02:30 Asist Kralı Edin Visca

02:45 Maç Saati

04:00 beIN Manşet

04:30 Transfer

05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:15 Gol Kralı Alexander Sorloth

06:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:30 Maç Saati

07:45 Süper Lig Top 10 Asist

07:45 M. Başakşehir Top 10 Gol

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

10:45 Z Raporu

11:00 Transfer

12:00 Maç Saati

13:30 Süper Lig Top 10 Asist

13:30 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:00 Futbolun Şehirleri

14:00 Taraftar

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:45 Süper Lig'in Sezonun Genç Parlayan Futbolcuları

15:00 Gamer

15:00 Spor Akademisi Binicilik

15:30 Maç Saati

15:45 Süper Lig Top 10 Asist

16:00 Maç Saati

17:00 Süper Lig Maç Önü

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:45 Gol Kralı Alexander Sorloth

18:00 Transfer

18:00 beIN Manşet

19:00 Kolaysa Anlat

19:15 Devre Arası

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:30 Süper Lig Maç Önü

20:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

20:45 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü

21:00 Geniş Özet Uefa Şampiyonlar Ligi

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

21:00 beIN Manşet

21:45 Devre Arası

22:00 Maç Saati

22:00 Barcelona - Napoli

22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 Barcelona - Napoli

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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