09.11.2021 Basın Duyurusu (Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Törenleri Kapsamında Sirenlerin Çalınması) - Haberler
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09.11.2021 Basın Duyurusu (Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Törenleri Kapsamında Sirenlerin Çalınması)

Habermetre - Haberler | Toplum
09.11.2021 Basın Duyurusu (Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Törenleri Kapsamında Sirenlerin Çalınması)

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü törenleri kapsamında; 10. 11. 2021 Çarşamba günü saat 09. 05 - 09. 07 saatleri arasında binek araçların oldukları yerde klaksonlarını, fabrika ve işletmelerin de sirenlerini çalmaları hususu,Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü törenleri kapsamında; 10. 11. 2021 Çarşamba günü saat 09. 05 - 09. 07 saatleri arasında binek araçların oldukları yerde klaksonlarını, fabrika ve işletmelerin de sirenlerini çalmaları hususu,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İller İdaresi Genel Müdürlüğü

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