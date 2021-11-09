09.11.2021 Basın Duyurusu (Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Törenleri Kapsamında Sirenlerin Çalınması)
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü törenleri kapsamında; 10. 11. 2021 Çarşamba günü saat 09. 05 - 09. 07 saatleri arasında binek araçların oldukları yerde klaksonlarını, fabrika ve işletmelerin de sirenlerini çalmaları hususu,Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü törenleri kapsamında; 10. 11. 2021 Çarşamba günü saat 09. 05 - 09. 07 saatleri arasında binek araçların oldukları yerde klaksonlarını, fabrika ve işletmelerin de sirenlerini çalmaları hususu,
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İller İdaresi Genel Müdürlüğü
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