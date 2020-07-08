08 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 08 Temmuz 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 03:50 İngiltere Premier Lig Özetler 03:50 Teknik Analiz 04:20 Süper Lig Özetler 04:50 TFF 1. Lig Özetler 05:20 Spor Kitaplığı 05:25 Takvim Yaprakları 05:25 Efsanelerin İzinde 05:30 Hedef Süper Lig 05:30 Teknik Analiz 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Teknik Analiz 08:25 Süper Lig Özetler 08:30 TFF 1. Lig Özetler 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller 09:45 Süper Lig Goller 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Hava Durumu 11:00 Spor Manşet 12:15 La Liga Özetler 12:25 İngiltere Premier Lig Özetler 12:35 Süper Lig Özetler 12:45 TFF 1. Lig Goller 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 16:30 Hedef Süper Lig 16:30 Rusya 2018 FIFA Magazin 17:50 İngiltere Premier Lig Özetler 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 18:30 Dakika Skor 20:20 Aktüel Futbol 21:00 Dakika Skor 22:40 Stadyum Kaynak: InterSinema.com