08 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı 08 Temmuz 2020 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:00 Bay Yanlış 01:00 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi 02:00 Aşk Şarkısı 02:30 Her Yerde Sen 03:45 Her Yerde Sen 04:30 Zuhal Topal’la Sofrada 06:00 Aşk Yeniden 08:00 Çalar Saat 10:45 Temizlik Benim İşim 10:45 Şevkat Yerimdar 12:45 Şevkat Yerimdar 13:45 Bay Yanlış 16:15 Yaparsın Aşkım 16:15 Bay Yanlış 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Yaparsın Aşkım 20:00 Sen Çal Kapımı 22:15 Sen Çal Kapımı Kaynak: InterSinema.com