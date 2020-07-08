08 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 08 Temmuz 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 01:00 Taraftar 01:00 Maç Saati 02:00 Süper Lig Maç Özetleri 02:45 Süper Lig Maç Sonu 03:00 beIN Manşet 04:00 beIN Manşet 04:15 Süper Lig Maç Özetleri 04:45 Kısa Özet 05:00 Maç Saati 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 06:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 06:45 Maç Saati 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:30 Maç Saati 08:15 Kısa Özet 08:30 Maç Saati 09:15 Maç Saati 09:45 Süper Lig Maç Özetleri 10:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 10:30 Süper Lig Maç Sonu 10:45 Z Raporu 11:00 beIN Teknik 12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 12:30 Maç Saati 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:15 Süper Lig Maç Özetleri 14:30 beIN Teknik 15:00 Futbolun Şehirleri 15:30 Maç Saati 15:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 16:00 beIN Manşet 17:00 Süper Lig Maç Önü 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 18:00 beIN Manşet 18:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe 18:30 Trabzonspor - FTA Antalyaspor 19:15 Devre Arası 19:15 Süper Lig Devre Arası 19:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe 19:30 Trabzonspor - FTA Antalyaspor 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 20:30 Süper Lig Maç Önü 21:00 M. Başakşehir - Y. Denizlispor 21:00 beIN Manşet 21:00 A. Alanyaspor - Galatasaray 21:45 Devre Arası 21:45 Süper Lig Devre Arası 22:00 M. Başakşehir - Y. Denizlispor 22:00 Maç Saati 22:00 A. Alanyaspor - Galatasaray 23:00 Süper Lig Maç Sonu 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com