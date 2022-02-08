08 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı
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08 Şubat 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Büyükşehir Belediye Er
04:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:00 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarısnowboard (erkekler Slopstyle Fi
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Efsanelerin İzinde
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Manşet
11:30 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarısürat Pateni (kadınlar 1500m Fin
13:20 Olimpik Branşlar
13:25 Spor Takvimi
13:30 Spor Stüdyosu
14:45 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarıkayakla Atlama (karışık Takım Fi
16:30 Spor Bülteni
16:55 2021-2022 Sezonu Misli Com. Sultanlar Ligi Karş.eczacıbaşı D
19:00 Spor Merkezi
22:00 Muhabir Saati
23:30 Teknik Analiz