08 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Beşiktaş - Fta Antalyaspor

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 A. Alanyaspor - Galatasaray

04:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05:00 Göztepe - Altay

06:45 Süper Lig Haftanın Golleri

07:00 Yeni Gün

09:00 Beşiktaş - FTA Antalyaspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

14:30 500 Great Goals Show

15:00 500 Great Goals Show

16:00 Gaziantep Fk - Dg Sivasspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Gamer

19:00 Taraftar

20:00 Futbolun Şehirleri

21:00 Süper Hikayem

22:00 Sporun Mabetleri

22:30 Trabzonspor - İH Konyaspor

23:00 Kasimpaşa - A. Alanyaspor

23:30 Galatasaray - Y. Kayserispor

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