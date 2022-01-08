08 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

03:35 Seksenler

05:20 Muhteşem Kraliçe

09:40 Dinozor Adası

11:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

14:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:35 3'te 3

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı