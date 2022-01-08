08 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı
08 Ocak 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
03:35 Seksenler
05:20 Muhteşem Kraliçe
09:40 Dinozor Adası
11:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
14:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:35 3'te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı