08 Ocak 2022 Atv Yayın Akışı

ÇUKUROVA, ADANA (InterSinema.com) - Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Karate Kid

03:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05:15 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Karate Kid

12:40 Kalp Yarası

15:50 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

21:55 Kingsman: Altın Çember

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