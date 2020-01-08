08 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı

08.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Alp Disiplini

00:30 Spor Otomobil

01:00 Wrc

01:30 Haberler

01:35 Kayaklı Koşu

02:00 Kayaklı Koşu

03:30 Kayaklı Koşu

04:00 Kayaklı Koşu

04:30 Alp Disiplini

05:00 Biatlon

06:30 Biatlon

07:00 Biatlon

08:15 Biatlon

09:45 Alp Disiplini

10:30 Alp Disiplini

11:15 Olimpiyat Oyunları

12:15 Olimpiyat Oyunları

13:15 Alp Disiplini

14:00 Alp Disiplini

15:30 Alp Disiplini

16:15 Alp Disiplini

17:00 Alp Disiplini

18:00 Alp Disiplini

19:35 Alp Disiplini

20:45 Kayaklı Koşu

22:00 Haberler

22:05 Alp Disiplini

23:45 Biatlon

Kaynak: InterSinema.com