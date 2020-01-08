08 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

08.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Lig Arası

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Haftanın Öyküleri

04:30 İlk Yarının Golleri

04:45 Maç Saati

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

06:30 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:00 Lig Arası

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Haftanın Öyküleri

16:00 Lig Arası

17:00 Futbolun Şehirleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 Taraftar

20:00 Lig Arası

21:00 beIN Manşet

22:00 Taraftar

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

22:45 İngiltere Lig Kupası Kısa Özet

23:00 Leicester City - Aston Villa

Kaynak: InterSinema.com