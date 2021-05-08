08 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı
08 Mayıs 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:00 Gönül Dağı
02:05 Mesnevi'den Hikayeler
02:30 Sahur Bereketi
04:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:05 Avrupalı Müslümanlar
05:25 Elimi Bırakma
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:00 Teşkilat
11:30 Anneler Stüdyo
13:30 Masumlar Apartmanı
16:30 Mavera
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Gönül Dağı
23:00 Kadir Gecesi Özel
Kaynak: InterSinema.com