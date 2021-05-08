08 Mayıs 2021 Kanal d Yayın Akışı
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08 Mayıs 2021 Kanal d Yayın Akışı

08 Mayıs 2021 Kanal d Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

08 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

02:30 M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti

04:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:20 Güllerin Savaşı

07:00 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

15:30 Sadakatsiz

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 M. Fatih Çıtlak ile Kadir Gecesi Özel

22:15 İftarlık Gazoz

08 Mayıs 2021 Kanal d Yayın Akışı
08 Mayıs 2021 Kanal d Yayın Akışı
08 Mayıs 2021 Kanal d Yayın Akışı

Kaynak: InterSinema.com

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