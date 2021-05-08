08 Mayıs 2021 Kanal d Yayın Akışı
08 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Hekimoğlu
02:30 M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti
04:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05:20 Güllerin Savaşı
07:00 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Arka Sokaklar
15:30 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 M. Fatih Çıtlak ile Kadir Gecesi Özel
22:15 İftarlık Gazoz
Kaynak: InterSinema.com